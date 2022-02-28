Париж, 28 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Франция внесет в Совет Безопасности ООН проект резолюции, «чтобы гарантировать беспрепятственный гуманитарный доступ, удовлетворить насущные потребности населения Украины», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Некоторые партнеры Франции по СБ ООН, по данным издания, хотели бы, чтобы голосование по резолюции состоялось лишь после принятия решения Генеральной Ассамблеей ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон созовёт новое заседание совета обороны из-за ситуации вокруг Украины.