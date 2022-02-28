Уфа, 28 февраля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Повышение температуры до +4°С ожидается в Башкирии. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Сосульки

Сообщается, что ночью 1 и 2 марта в республике может похолодать до — 15 °C, днем столбик термометра может подняться до отметки +4°С.

Отмечается, что осадков не ожидается, ветер слабый.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии снег с крыш упал на женщин и грудного ребенка.