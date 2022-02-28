Кемерово, , 09:12 — REGNUM В Кемерове накануне вечером произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Инициативная в Кировском районе. К моменту прибытия пожарных из окон на пятом этаже шёл дым. Из подъезда к этому времени эвакуировались 40 человек., сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Пожар Pixabay.com

«Специалисты в составе звеньев газодымозащитной службы сразу же приступили к разведке, в ходе которой были спасены одиннадцать человек. Пожарные по лестничным маршам вывели спасённых на улицу, используя специальные спасательные устройства», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.