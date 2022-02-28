Рыбинск, Ярославская область, 28 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Международная федерация лыжных марафонов Worldloppet временно прекратила сотрудничество с Дёминским марафоном, который проходит в Ярославской области. Об этом сообщил врио губернатора области Михаил Евраев.

Rybinsk.ru Деминский марафон

Дёминский лыжный марафон проходит с 2007 года, последние годы — под эгидой Worldloppet. Он собирает лыжников со всего мира.

Глава Ярославской области заявил, что лыжный марафон в Дёмино состоится в любом случае — с иностранными спортсменами или без них.

«Международная федерация лыжных марафонов Worldloppet сообщила о «временном прекращении сотрудничества с Ростех Деминским марафоном». Это уже второй отказ от совместных международных соревнований, которые должны были пройти в Ярославской области. И если на проведение этапа Кубка мира по фристайлу мы повлиять не могли, то Деминский марафон — это наши состязания, и они состоятся. С иностранными спортсменами или без них», — подчеркнул Михаил Евраев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославской области было отменено проведение этапа Кубка мира по фристайлу, после того как принимать участие в нём отказались сборные Германии, Швейцарии, Великобритании и Австралии.

Евраев поблагодарил всех организаторов соревнований, отметив, что на самом большом марафоне России «мы будем вместе».