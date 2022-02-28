Москва, , 09:11 — REGNUM В 2021 году в Москве зафиксирован рост объёма производства продуктов питания, сообщает 28 февраля сайт мэра и правительства столицы.

Мясные изделия Ctvnews.ca

«Рост произошел за счет положительной динамики выпуска мясных полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также сыров и рыбной продукции», — рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, объём отгруженной продовольственной продукции составил 540 млрд рублей — на 15,7% больше показателя 2020 года и на 42% — 2019 года. Объём производства хлебобулочных изделий в минувшем году составил 317 тыс. тонн, что на 17% больше, чем в 2020 году. За годы было выпущено 95 тысяч тонн мясных полуфабрикатов (на 4,6% больше, чем в 2020 году).

Как рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, Москва оказывает разностороннюю поддержку столичным производителям, в том числе и пищевикам. Всего в городе работают в этом секторе 240 предприятий и свыше 50 тысяч сотрудников.