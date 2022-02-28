Москва, , 09:11 — REGNUM С призывом к Госдепартаменту США обнародовать список их «антикоррупционных активистов», в 90-х годах грабивших Россию, обратился генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он написал об этом 28 февраля в своем телеграм-канале.

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

При этом ранее на русскоязычной странице американского Госдепа в соцсети Twitter появилось сообщение, посвященное памяти политика Бориса Немцова, которого убили в ночь на 27 февраля 2015 года и в нем говорилось: «Пусть память о нем вдохновляет нас отстаивать то, что правильно».

«Пусть Госдеп США огласит список всех их «антикоррупционных активистов» 90-х годов, грабивших нашу страну. Перефразируя их коряво, витиевато по-русски и цинично написанное сообщение, добавлю: пусть память о них вдохновляет нас отстаивать то, что правильно», — написал в своем сообщении Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал запрет для полетов российских самолетов в небе Евросоюза, которые не успели до этого покинуть аэропорты стран сообщества, «арестом парка самолетов российских авиакомпаний».