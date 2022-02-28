Томск, 28 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Томской области правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП с участием грузового автомобиля. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

УМВД по Томской области ДТП в Томской области

По предварительным данным, вечером 25 февраля на 145 километре автодороги Томск — Каргала — Колпашево, 42-летний водить автомобиля Chevrolet Niva врезался в ехавший впереди в попутном направлении грузовой Mersedes-Benz с полуприцепом.

«От полученных травм водитель автомобиля Chevrolet Niva погиб. С травмами 36-летний мужчина-пассажир, находившийся в автомобиле Chevrolet Niva, с травмами доставлен в больницу», — отметили в ведомстве.

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