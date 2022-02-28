Челябинск, , 09:09 — REGNUM В Челябинск из Екатеринбурга по причине тумана утром 28 февраля были отправлены шесть самолётов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Аэропорт. Челябинск

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Среди них лайнеры авиакомпаний «Северный ветер», «Уральские авиалинии», «Победа», «Red wings» и «Россия». Командиры воздушных судов решили лететь в Челябинск на запасной аэродром.

Сам аэропорт «Кольцово» работает в штатном режиме. Свердловская и Челябинская транспортные прокуратуры держат ситуацию на контроле.