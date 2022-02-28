Челябинск, 28 февраля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Челябинск из Екатеринбурга по причине тумана утром 28 февраля были отправлены шесть самолётов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Chelyabinsk2020 Аэропорт. Челябинск

Среди них лайнеры авиакомпаний «Северный ветер», «Уральские авиалинии», «Победа», «Red wings» и «Россия». Командиры воздушных судов решили лететь в Челябинск на запасной аэродром.

Сам аэропорт «Кольцово» работает в штатном режиме. Свердловская и Челябинская транспортные прокуратуры держат ситуацию на контроле.