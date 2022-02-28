Санкт-Петербург, 28 февраля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Петербурге отложили на неопределенный срок включение для проверки сирен гражданской обороны и других средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО). Комплексная проверка, которая была запланирована на 2 марта 2022 года, в эту дату не состоится. Причина не называется.

Громкоговорители

«Новая дата комплексной проверки РАСЦО будет определена позднее, о ней будет сообщено отдельно», — сообщил «Городской мониторинговый центр».

В ходе проверки по всему городу должны были включить электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения отдельных организаций. Также предполагалось задействовать телеканалы и радиостанции.

Комплексная проверка РАСЦО проводится для того, чтобы определить исправность и готовность всех технических средств и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях, отработать действия всех задействованных служб, а также проинформировать жителей о том, как им действовать в случае чрезвычайной ситуации.