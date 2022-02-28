Москва, 28 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дел по факту обстрелов украинскими силовиками российских военных в Краснодарском крае, сообщили 28 февраля в пресс-службе СКР.

Sledcom.ru Председатель СК России Александр Бастрыкин

«Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России предоставить подробный доклад о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по данным фактам», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов российской территории украинскими военными в Ростовской области и Краснодарском крае.