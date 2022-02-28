Вашингтон, 28 февраля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Новый запуск северокорейской баллистической ракеты стал темой телефонных переговоров спецпредставителя США по КНДР Сон Кима с представителями Японии и Южной Кореи. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

(stephan) Флаг КНДР

Сон Ким обсудил запуск баллистической ракеты, состоявшийся в КНДР 26 февраля, с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси и спецпредставителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком. Их разговор был посвящён пуску, «который нарушил многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и представлял серьёзную угрозу региональной стабильности».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным японских военных, в ночь на 27 февраля в Пхеньяне состоялся пуск баллистической ракеты. Она преодолела 300 км на максимальной высоте 620 км и упала в Японском море. Это был восьмой пуск в КНДР с начала 2022 года.

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