Благовещенск, , 09:15 — REGNUM В августе 2022 года новый мост соединит берега Зеи в столице Приамурья. Об этом заявил начальник участка АО «БТС-МОСТ» Алексей Чернов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Строительство моста Инстаграм Александра Козлова

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Строительство пролётного строения моста находится на третьей стадии. Все действия рабочих контролируют геодезисты. Стройка ведётся в штатном режиме.

«Работы идут в графике, мы оцениваем техническую готовность объекта на 56%. На сегодняшний день 13 опор готовы полностью, еще 7 строятся. Цокольную часть девятой опоры возводим с применением плавсредств, а 10−13 опоры со специально отсыпанных низких площадок. До ледохода временные площадки и технологические дороги разберём», — рассказал руководитель проекта АО «БТС-МОСТ» Эдуард Давыдов.

Глава региона Василий Орлов подчеркнул, что для строительства моста есть все необходимые материалы. В работах задействованы около тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, завершение строительства в столице Приамурья моста через реку Зея и канатной дороги в Китай станут важными событиями для всего Дальнего Востока. С вводом этих объектов Благовещенск станет одной из туристических столиц страны в российско-китайских отношениях, заявил глава Минвостокразвития РФ.