Мост через реку Зея в Благовещенске готов на 56%
Благовещенск, 28 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В августе 2022 года новый мост соединит берега Зеи в столице Приамурья. Об этом заявил начальник участка АО «БТС-МОСТ» Алексей Чернов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Строительство пролётного строения моста находится на третьей стадии. Все действия рабочих контролируют геодезисты. Стройка ведётся в штатном режиме.
Глава региона Василий Орлов подчеркнул, что для строительства моста есть все необходимые материалы. В работах задействованы около тысячи человек.
Как сообщало ИА REGNUM, завершение строительства в столице Приамурья моста через реку Зея и канатной дороги в Китай станут важными событиями для всего Дальнего Востока. С вводом этих объектов Благовещенск станет одной из туристических столиц страны в российско-китайских отношениях, заявил глава Минвостокразвития РФ.