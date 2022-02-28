Горно-Алтайск, , 09:03 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Алтай после COVID-19 выздоровели 48 пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к настоящему времени жертвами коронавируса стали 25 589 человек.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 31 595. За сутки выявлено 129 новых носителей. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, Улаганском, Майминском, Усть-Коксинском, и других районах.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 632, в том числе 584 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 300, за весь период — 412 330», — отметили в оперштабе.