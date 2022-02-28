Пермь, , 09:03 — REGNUM В Перми за месяц подрядчикам за некачественную уборку снега с муниципальных улиц выписано штрафов на 2,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уборка снега Pskov.ru

Самые крупные суммы удержаны с подрядчиков Свердловского и Ленинского районов. Чиновники отмечают, что с нарушением осуществлялась очистка от снега дорог, тротуаров, парковок и остановок общественного транспорта.

С начала зимнего содержания из Перми вывезено свыше 1,2 млн кубометров снега. Также ведётся очистка дорог микрорайонов частного сектора. Главы районов держат на личном контроле уборку улично-дорожной сети города.