Иркутск, 28 февраля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Иркутске раскрыто интернет-мошенничество с водительскими удостоверениями. Подробности 28 февраля сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

Avtospravochnaya.com Водительские права

По версии следователей отдела полиции №3 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское», девушка предлагала свои услуги в получении водительских удостоверений на одном из агрегаторов бесплатных объявлений в интернете и требовала предоплату, а после её получения прекращала диалог.

«Заявление о хищении средств поступило в полицию от иркутянина. Он сообщил дежурным сотрудникам, что откликнулся на публикацию сайта бесплатных объявлений о якобы оказываемой помощи в оформлении документа, позволяющего управлять транспортом.

Созвонившись с автором объявления, мужчина обсудил детали и перевел ей 20 тысяч рублей. Придя в указанный день на экзамен, заявитель с удивлением обнаружил, что никто ему «помогать» не собирается и проходить испытания нужно на общих правах», — пояснили полицейские.

Им удалось установить вероятную мошенницу. Ей оказалась 27-летняя жительница Свердловского округа Иркутска. Отрицать причастность к произошедшему она не стала. Похожим способом злоумышленница завладела деньгами еще как минимум двоих жителей региона из городов Ангарск и Зима. В настоящее время по указанным фактам возбуждены и соединены в одно производство уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Иркутской области все чаще становятся жертвами мошенников. Только за 16 февраля пострадали восемь граждан, они являются жителями Иркутска, Иркутского района, Ангарска, Свирска, Усть-Илимска, Усть-Кута и Бодайбо.

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