Москва, , 09:02 — REGNUM С 28 февраля Центральный банк России после почти двухгодичного перерыва возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщается на сайте регулятора

Золото Bullion Vault

Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов — LBMA Gold Price AM.

Запасы золота в международных резервах России за январь 2022 года сократились на 0,14% и по состоянию на 1 февраля составляли 73,9 млн унций (2298,547 тонны)

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Центробанка РФ приняло решение о приостановке покупки золота на внутреннем рынке драгметаллов 30 марта 2020 года.

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