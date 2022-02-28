Новосибирск, 28 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю с 21 по 27 февраля произошло 77 пожаров. Из них 13 — горение мусора. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

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«Из-за возгораний в быту семь человек получили травмы, двое погибли, — говорится в сообщении ведомства. — Специалисты отмечают осложнение оперативной обстановки по пожарам в 12 районах области».

Отмечается, что по сезонной статистике, большинство трагических случаев происходят из-за неосторожного обращения с огнём и неправильной эксплуатации электроприборов и печей.