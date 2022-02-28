Москва, , 09:01 — REGNUM Запрет для полетов российских самолетов в небе Евросоюза, которые не успели до этого покинуть аэропорты стран сообщества, является «арестом парка самолетов российских авиакомпаний». Такое мнение 28 февраля высказал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Дмитрий Рогозин A.Savin

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Как напомнил глава Роскосмоса, ранее Европейской союз запретил воздушным суда авиакомпаний из России приземляться, взлетать или пролетать над территорией сообщества.

«Ключевое слово — «взлетать». То есть речь идет о фактическом аресте парка самолетов российских авиакомпаний, которые не успели покинуть аэропорты стран Евросоюза», — написал в своем сообщении Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Евросоюз принял решение о закрытии своего воздушного пространства для любых российских самолётов.