Все новости о ходе спецоперации России и реакции на неё — в трансляции ИА REGNUM .

Обстрелы Донбасса не прекращаются, огонь со стороны украинских позиций ведется и по мирным объектам. В Киеве на улице раздают оружие, выпускают заключенных — бывших военных. Есть информация о случаях мародерства и нападении на мирных жителей людей, получивших оружие, в разных населенных пунктах, подконтрольных ВСУ.

В Гомеле (Белоруссия) должны пройти переговоры российской и украинской делегаций. Ранее Владимир Путин призвал военнослужащих вооруженных сил Украины не идти на поводу у националистов и предложил украинским военным взять власть в свои руки.

Специальная военная операция по защите Донбасса и установлению мира, начавшаяся 24 февраля, послужила причиной множества санкций, которые Запад ввёл в отношении России, а также российского руководства. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о нелигитимности антироссийских санкций и агрессивных высказываниях со стороны высших должностных лиц Запада в адрес РФ. Вместо содействия в разрешении ситуации страны ЕС и США «подливают масла в огонь», вооружая Украину.

Все новости о ходе спецоперации России и реакции на неё — в трансляции ИА REGNUM .

Обстрелы Донбасса не прекращаются, огонь со стороны украинских позиций ведется и по мирным объектам. В Киеве на улице раздают оружие, выпускают заключенных — бывших военных. Есть информация о случаях мародерства и нападении на мирных жителей людей, получивших оружие, в разных населенных пунктах, подконтрольных ВСУ.

В Гомеле (Белоруссия) должны пройти переговоры российской и украинской делегаций. Ранее Владимир Путин призвал военнослужащих вооруженных сил Украины не идти на поводу у националистов и предложил украинским военным взять власть в свои руки.

Специальная военная операция по защите Донбасса и установлению мира, начавшаяся 24 февраля, послужила причиной множества санкций, которые Запад ввёл в отношении России, а также российского руководства. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о нелигитимности антироссийских санкций и агрессивных высказываниях со стороны высших должностных лиц Запада в адрес РФ. Вместо содействия в разрешении ситуации страны ЕС и США «подливают масла в огонь», вооружая Украину.

Грузинские власти распорядились направить на Украину партию гуманитарной помощи общим весом 100 тонн. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 27 февраля попал под обстрел в селе Павлополь недалеко от Мариуполя.

«Более 100 человек вывезены из села [приграничного] Журавлёвка, размещены в Белгороде, надеемся, что в ближайшее время вернутся домой», — сообщил на оперативном совещании правительства 28 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .

Об этом: Власти Южной Кореи запретят экспорт в Россию стратегических материалов

Власти Южной Кореи приняли решение присоединиться к международным санкциям и запретить экспорт в Россию стратегических материалов.

Об этом: Из Ташкента в Польшу вылетел спецборт для эвакуации граждан Узбекистана

По данным журналистов, вылетевший из Ташкента борт АО Uzbekistan Airways приземлится в аэропорту города Катовице.

В Польшу для вывоза эвакуируемых с Украины граждан Узбекистана из Ташкента вылетел спецборт. Об этом 28 февраля сообщает ИА «Дунё».

Соединенные Штаты и другие страны Запада все время ведут политику двойных стандартов. Об этом 28 февраля написал журналист белорусского Общенационального телевидения (ОНТ) Игорь Тур в своем телеграм-канале.

Об этом: ВСУ обстреляли населенный пункт Широкая Балка в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Широкая Балка и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Глава Чувашии Олег Николаев обратился к жителям республики с просьбой сохранять спокойствие в связи с событиями на Украине и не поддаваться панике из-за развернувшейся против России «информационной войны».

Подробности в материале: МИД Белоруссии: площадка для переговоров России и Украины готова

В настоящее время площадка для переговоров России и Украины подготовлена и ожидается прибытие на нее делегаций этих стран. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба МИД Белоруссии на своей странице в соцсети Twitter.

В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 4020 человек. Об этом сообщает оперштаб.

«На самом деле преступники убеждают граждан перечислить деньги на подставные счета», — говорится в публикации.

Злоумышленники начали предлагать российским гражданам «сберечь» их деньги в условиях санкций, которые вводятся против России из-за военной спецоперации на Украине. Об этом пишет 28 февраля газета «Известия».

Об этом: ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку и населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 28 февраля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Об этом: Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 127 тыс

В настоящее время общее количество эвакуированных в Россию жителей Донецкой и Луганской Народных Республик превысило 127 тыс. Об этом 28 февраля сообщили в российских силовых структурах.

Обстрел города Донецка произвели утром 28 февраля украинские боевики. Об этом 28 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подробности в материале: Глава СКР поручил доложить о расследовании дела о стрельбе в Азовском море

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство в акватории Азовского моря. Об этом 28 февраля сообщает официальный сайт СК РФ.

Российские следователи будут фиксировать каждый факт применения украинскими военными пыток к пленным и тщательно расследовать такие уголовные дела. Такое поручение отдал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин , сообщает 28 февраля пресс-служба ведомства.

Минфин России планирует ввести в России с 28 февраля обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% выручки для резидентов.

За последние 24 часа в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате действий киевских агрессоров погибли три мирных жителя и еще шесть получили ранения. Об этом 28 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Решение России начать спецоперацию по просьбе ДНР И ЛНР направлено на утверждение мира на украинской земле. Такое мнение высказал глава Хангаласского района Якутии Олег Иринеев .

ЦБ РФ о повышении ключевой ставки: «Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте».

Из соображений безопасности в семи районах Белгородской области школы полностью или частично переведены на дистанционную работу с 28 февраля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Подробности в материале: Президенты Грузии и Германии обсудили ситуацию на Украине

Президенты Грузии и Германии Саломе Зурабишвили и Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию на Украине. Об этом грузинский президент сообщила в соцсети Twitter.

В России 28 февраля будет принято решение об обязательной продаже 80% валютной выручки. Об этом сообщает официальный сайт Министерства финансов РФ.

За последние 24 часа границу России в Ростовской области пересекли более 5 тыс. жителей Донбасса. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 28 февраля.

Обращение Минобороны РФ к жителям Киева: «Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев — Васильков. Данное направление открыто и безопасно».

Власти Великобритании ввели санкции против Центрального банка России. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

За прошедшие сутки погибли трое и ранены шесть мирных жителей.

Донецкое направление: артиллерия 152 мм — 1 раз (30 снарядов), миномет 120 мм — 10 раз (81 мина), миномет 82 мм — 1 раз (5 мин), РПГ — 3 раза (13 гранат), АГС — 2 раза (58 гранат).

Горловское направление: артиллерия 152 мм — 4 раза (37 снарядов), артиллерия 122 мм — 7 раз (86 снарядов), миномет 120 мм — 13 раз (149 мин), миномет 82 мм — 2 раза (14 мин), РПГ — 1 раз (7 гранат), АГС — 1 раз (58 гранат).

Представительство ДНР в СЦКК 28 февраля сообщает о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ за прошедшие сутки.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков : « С начала операции ВС РФ поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них: 31 пункт управления и узел связи ВСУ. Уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники».

Под огнем ВФУ оказались Горловка (пос. шахты 6/7, пос. ш-ты им. Изотова, пос. ш-ты им. Гагарина), Железная Балка, Гольмовский, Зайцево (южное), Широкая Балка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое (южное), Озеряновка, Васильевка, Минеральное, Старомихайловка, Александровка, Донецк (пос. шахты «Трудовская»), Луганское, Еленовка, Докучаевск.

Также повреждены поликлиника по по адресу: ул. Болотникова, 29 и водовод Ø800 мм, из-за чего без водоснабжения остались 32 000 абонентов и 21 котельная. Восстановительные работы будут проведены в светлое время суток.

В результате обстрела Докучаевска повреждены воздушная линия электропередачи 6 кВ, распределительная подстанция 337 и трансформаторная подстанция № 327. Около 1000 абонентов остались без электроэнергии.

Кроме того, ВФУ подвергли обстрелу район Фильтровальной станции №2 КП «Компания «Вода Донбасса» и поселок Победа.

за прошедшие сутки повреждено 31 домостроение на горловском и донецком направлениях. Целенаправленным атакам ВФУ подверглись 19 объектов гражданской инфраструктуры.

Подробности в материале: Российская авиация завоевала господство в небе над Украиной — Минобороны РФ

В ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса российская авиация завоевала господство в небе над всей территорией Украины. Об этом 28 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков .

Об этом: Рязанские школы приняли 151 ученика из числа беженцев из Донбасса

В учебные заведения Рязанской области 28 февраля отправился 151 школьник из Донбасса, сообщили ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона.

Вооруженные силы России взяли под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Правительство ЛНР постановило выделить 200 млн рублей на выплаты единовременной компенсации за вред жизни и здоровью гражданам, пострадавшим в результате агрессии ВСУ в период с 19 февраля до прекращения действия указа главы ЛНР Леонида Пасечника об общей мобилизации.

Об этом: В Чувашии отказались от масленичных мероприятий

В Чувашии принято решение не проводить Масленицу из-за напряжённой эпидемической ситуации и в связи со спецоперацией России на Украине. Массовые гулянья «будут политически неуместны».

Решение о постепенной приостановке, пояснил Пушилин, связано с заполнением необходимого количества «тех направлений, на которые и была нацелена эта кампания».

Подробности в материале: Греция закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов

Использование воздушного пространства Греции для российских самолетов запрещено. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Управления гражданской авиации (УГА) страны.

Кемеровская область готова разместить у себя беженцев из Донбасса. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил губернатор региона Сергей Цивилёв .

Подробности в материале: Югорский сенатор призвал к санкциям против союзников киевского режима

Сенатор Эдуард Исаков , представляющий в Совете Федерации Югру, предлагает подумать над экономическими мерами в отношении тех стран, которые открыто поддерживают нацистский режим на Украине, снабжая её оружием и вводя разные запреты в отношении России.

Об этом: Глава Башкирии сообщил о безоговорочной поддержке президента России

«И смею надеяться, что, когда я говорю «мы», я говорю не только от себя лично, но и от нашей большой управленческой команды. 23 февраля мы четко сказали о поддержке признания Донецкой и Луганской Народных Республик. И точно так же безоговорочно поддерживаем решение президента России о проведении специальной военной операции на Украине», — сообщил Хабиров.

Мы безусловно и безоговорочно поддерживаем нашего президента. Об этом 28 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Сенатор от Югры Эдуард Исаков заявил, что российские войска пришли на Украину с миром, и украинский народ совсем скоро это поймёт. Об этом член комитета Совета Федерации по экономической политике высказался в личном Instagram-аккаунте.

В настоящее время военнослужащими Донбасса было освобождено от киевских агрессоров 17 населенных пунктов. Об этом 28 февраля сообщил заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-24».

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— ️Материалы по факту ранения и гибели гражданских лиц, а также повреждения инфраструктуры будут переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командования ВФУ.

— ️В результате обстрела н.п. Докучаевск повреждены воздушная линия электропередачи 6 кВт, распределительная подстанция 337 и трансформаторная подстанция № 327. Около 1000 абонентов остались без электроэнергии. А также поврежден водовод диаметром 800 мм, из-за чего без водоснабжения остались 32 000 абонентов и 21 котельная;

— ️В результате украинской агрессии есть жертвы среди мирного населения: трое граждан погибли и шесть получили ранения. Поврежден 31 жилой дом, 19 объектов гражданской инфраструктуры и 1 транспортное средство;

— За прошедшие сутки противник 40 раз открывал огонь по территории Донецкой Народной Республики с применением реактивных систем залпового огня, 152-, 122-мм ствольной артиллерии, 120‑ и 82-мм миномётов, под обстрелы попали районы 18 населённых пунктов республики;

Заявление официального представителя НМ ДНР по обстановке на 10:30 28.02.2022 г. :

Уже несколько лет живёт в Амурской области семья Ивана и Юлии Корман , которые несколько лет назад покинули Донецк. Им предоставили жильё в посёлке Ларба Тындинского района. Историю переселенцев из Донбасса опубликовал на своей странице в Instagram районный депутат Максим Ермаков .

«Сегодняшняя ночь показала, что противник начинает активно использовать тактику ведения диверсионной войны. На одной из освобожденных территорий, в населенном пункте Трехизбенка, сегодня ночью практически был бой. То есть диверсионная группа вышла на наши территории, переодевшись в форму военнослужащих Народной милиции ЛНР, начала расстреливать мирных жителей», — рассказал глава республики.

Киевские силовики начали активно использовать тактику ведения диверсионной войны. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ЛНР Леонид Пасечник .

По состоянию на 28 февраля под контролем подразделений Народной милиции ДНР находятся 18 населённых пунктов, ранее находившееся под контролем подразделений ВСУ: Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гнутово, Гранитное, Бугас.

Тесное и постоянное оперативное взаимодействие со следственными органами ДНР и ЛНР позволит максимально эффективно расследовать такие преступления, ускорить процесс фиксации и сбора доказательств и установить всех причастных к ним лиц.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина управлением правового обеспечения и международного сотрудничества ведомства совместно с Главным следственным управлением проработан вопрос о взаимодействии с правоохранительными органами Луганской и Донецкой Народных Республик по вопросу расследования преступлений на территории Донбасса. Налажен прямой обмен информацией, необходимой для расследования преступлений, совершаемых военнослужащими ВСУ и нацбатальонами в Донбассе, а также на территории России, сообщает СКР.

Российская делегация надеется сесть за стол переговоров с представителями Киева в 12:00.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин дал соответствующее поручение по итогам рабочей поездки в Ростовскую область, обозначив, что это необходимо для сбора и фиксации доказательств в ходе предварительного следствия и привлечения всех виновных к ответственности. Он был проинформирован о том, что офицеры СК России допрашивают прибывающих на территорию РФ беженцев, устанавливаются все факты совершения в отношении них преступлений. На оперативном совещании Бастрыкин дал ряд конкретных указаний, в том числе — оперативно завершить расследование по уголовным делам о преступлениях украинских силовиков против мирного населения. Судебный процесс над украинскими военными преступниками должен состояться, где и будут представлены все собранные доказательства их бесчеловечных злодеяний, в том числе в отношении женщин и детей, отмечает пресс-служба ведомства.

В настоящее время рано говорить об освобождении Мариуполя, так как отряды украинских силовиков отступают в этот город с линии фронта, ведут его минирование, а также держат его жителей в заложниках. Об этом 28 февраля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Подробности в материале: Переговоры с Киевом могут начаться в полдень — Мединский

Переговоры с Украиной должны начаться в 12:00 мск 28 февраля. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он подчеркнул, что российская сторона «терпеливо и спокойно» ждёт украинскую делегацию.

Читайте также: В парламенте Башкирии сообщили о поддержке президента России

«Годы работы в Совете Европы меня убедили в том, что Россия, кроме нас, никому не нужна. Тем более сильная Россия», — приводит пресс-служба госсобрания слова Толкачева.

В парламенте Башкирии поддерживают решение президента России о проведении специальной военной операции на Украине. Об этом 28 февраля сообщил председатель госсобрания республики Константин Толкачев .

В Грузии после начала на Украине спецоперации по защите Донбасса был замечен рост националистических настроений. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.

«Соответственно, в двенадцать сядем за стол переговоров», — сказал Мединский.

По его словам, представители Украины должны прибыть примерно через час.

Переговоры российской и украинской делегаций на территории Белоруссии должны начаться в 12:00 мск. Об этом глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил 28 февраля журналистам.

В настоящее время все мирные жители Киева, которые находятся в нем, могут покинуть город беспрепятственно. Об этом 28 февраля заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков .

Все находящиеся в украинской столице мирные граждане могут покинуть город по трассе Киев — Васильков, заявил 28 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Сирия готова признать ДНР и ЛНР и не опасается возможных новых санкций против Дамаска. Об этом РИА Новости сообщают со ссылкой на советника Башара Асада.

Переговоры между Россией и Украиной приветствуют власти Ирана, которые также надеются на то, что этот диалог будет способствовать решению кризиса в регионе. Об этом 28 февраля заявил на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде .

Финансовую помощь на обеспечение беженцев из Донбасса необходимыми вещами направила Чукотка в Рязанскую область, сообщил 28 февраля губернатор Николай Любимов.

Об этом: В Польше предложили свою площадку для переговоров Москвы и Киева

Власти Польши заявили, что Польша может стать площадкой для переговоров России и Украины, если украинская сторона выразит такое желание. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF.

В Молдавию в последнее время не прилетали военные самолёты блока НАТО. Заявление об этом было обнародовано в телеграм-канале молдавского правительства.

«Потому, что жители республик нуждаются в этом, как мы видим. Мы постоянно на связи с нашими коллегами. Нужно понять, чем мы можем помочь. Там очень много детей, стариков. Гуманитарный конвой прошу отправить», — сообщил Хабиров.

Гуманитарный конвой для помощи жителям Донбасса поручил сформировать правительству Башкирии глава республики Радий Хабиров . Об этом он сообщил 28 февраля на оперативном совещании в правительстве региона.

Россия готова к введению в отношении нее санкций странами Запада, которые больше пострадают от этих ограничительных мер, нежели Москва. Такое мнение 28 февраля высказала специальный советник президента Сирии Луна Шибль .

Он пояснил, что с 1 марта в республике начнет свою работу антикризисный штаб, члены которого определят меры государственной поддержки системообразующим предприятиям для их стабильной работы.

Антикризисный штаб начнет работать в Башкирии. Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Читайте также: В ФСБ призвали сообщать о попытках вербовки со стороны спецслужб Украины

Со стороны граждан Украины все чаще поступают сообщения о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников в России для разведки и диверсий. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Москве и Московской области.

Об этом: В Сирии заявили о готовности признать ДНР и ЛНР

Сирия не боится новых возможных санкций западных стран в связи с решением Дамаска признать Донецкую и Луганскую Народные Республики, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль.

Читайте также: Беженцам из Донбасса предложили рабочие места на ульяновских предприятиях

В Ульяновской области эвакуированным из Донбасса гражданам предложено более 560 вакансий.

Нормальное взаимовыгодное сотрудничество в сфере торговли между Россией и Китаем будет продолжено. Об этом 28 февраля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь .

Представители Украины прибыли в Гомельскую область Белоруссии, где должны состояться переговоры, на двух вертолётах. Местом для переговоров выбран пункт пропуска Александровка — Вильча.

Подробности в материале: Западу напомнили об ответственности за войну в Сирии, Ираке и на Украине

Россия имеет полное право себя защищать. Об этом заявила специальный советник президента Сирии Луна Шибль.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к предпринимателям России с призывом «сохранять спокойствие и не впадать в панику»: «Чем больше ажиотажа будет на рынке, тем хуже для всех нас».

Экстренную встречу министров обороны стран — участниц Европейского союза созовет в понедельник, 28 февраля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель . Он сообщил об этом 28 февраля на своей странице в соцсети Twitter.

Вопрос о возможном приеме Украины в Евросоюз станет предметом дискуссии в ЕС, заявил 28 февраля глава Евросовета Шарль Мишель в эфире телеканала BFM.

В Москве собрали 200 тыс. товаров для прибывающих в Россию беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Люди приносят продукты питания, средства личной гигиены, посуду, товары для детей и пожилых людей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Об этом: СК России наладил прямой контакт с правоохранителями ДНР и ЛНР

«Налажен прямой обмен информацией, необходимой для расследования преступлений, совершаемых военнослужащими ВСУ и нацбатальонами на Донбассе, а также на территории России», — говорится в сообщении.

Российский Следственный комитет наладил взаимодействие с правоохранительными органами Луганской и Донецкой Народных Республик, чтобы расследовать преступления в Донбассе. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба СКР.

Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что Украину покинули шесть индонезийских граждан, сообщает Kompas.

Межрегиональная общественная организация «Объединенная редакция казачьих средств массовой информации «Казачий Информационно-Аналитический Центр» опубликовала видео, которое получено от луганчанина, казака СКВРиЗ, продюсера фильма «Ополченочка» Романа Разума . Это был первый художественный фильм, снятый на территории Луганской Народной Республики и рассказывающий о вооружённом конфликте на востоке Украины. В данном случае это уже не постановка, а реальная сводка с войны, развязанной киевским режимом. Вэсэушникам предлагается сдаться и сложить оружие.

Министр обороны Алексей Резников и советник главы офиса президента Михаил Подоляк вошли в состав украинской делегации на переговорах с Россией. Об этом со ссылкой на офис президента Украины Владимира Зеленского сообщает ТАСС.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 28 февраля, обратил внимание на огромное количество недостоверной информации, публикуемой злоумышленниками в интернете после обострения ситуации на Украине.

Грузия не присоединится к санкциям против РФ из прагматических соображений. Об этом со ссылкой на премьера сообщает ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти».

В Ростовской области спасатели-психологи принимают от беженцев из Донбасса по 30 звонков в час, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 28 февраля.

12:17 28.02.2022

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал еженедельное совещание в правительстве региона со слов поддержки военных, выполняющих военную операцию на Украине.

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Читайте подробнее: Наши военные выполняют героическую задачу — мурманский губернатор

12:18 28.02.2022 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре. Об этом: Киев обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении

12:20 28.02.2022 Стороны конфликта на Украине должны сесть за стол переговоров для охлаждения ситуации. Об этом 28 февраля входе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь. Читайте также: Пекин призвал стороны конфликта на Украине к сдержанности

12:21 28.02.2022 Свое мнение о том, почему президент России Владимир Путин пойдет до конца в ситуации со специальной военной операцией Вооруженных сил (ВС) РФ по защите Донбасса, высказал 28 февраля главный редактор новостного портала Readovka Алексей Костылев, текст которого размещен в телеграм-канале названного портала. Подробности в материале: Почему президент Путин пойдет до конца в ситуации с Донбассом — мнение

12:23 28.02.2022 В Ростовской области временный приют нашли 6,5 тыс. мирных жителей Донбасса, в экстренном порядке прибывшие в Россию. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 28 февраля. Подробности в материале: В Ростовской области приют нашли 6,5 тыс. беженцев из Донбасса

12:23 28.02.2022 Решение президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим — это весьма серьёзный шаг, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 28 февраля в эфире радиостанции Deutschlandfunk. «Мы увидели, насколько непредсказуем Путин, и поэтому сейчас мы должны быть очень бдительными», — сказала Ламбрехт. Читайте также: Минобороны ФРГ обеспокоено переводом российских сил в особый режим

12:31 28.02.2022 Спекуляции некоторых журналистов на тему того, что Россия якобы может применить в ходе специальной военной операции по защите Донбасса на Украине ядерное оружие, являются ненужными и алармистскими. Об этом 28 февраля заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире телеканала Sky News. Подробности в материале: Глава минобороны Британии назвал ненужными спекуляции о ядерном оружии

12:34 28.02.2022 Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили 17 населенных пунктов, сообщил 28 февраля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Об этом: В ДНР заявили об освобождении 17 населенных пунктов

12:35 28.02.2022 Украинские силовики стали активно применять тактику ведения диверсионной войны, это осложняет ситуацию на фронте, заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник 28 февраля в эфире телеканала «Россия 24». «Сегодняшняя ночь показала, что противник начинает активно использовать тактику ведения диверсионной войны», — заявил Пасечник. Он пояснил, что противник минирует и уничтожает всё на своем пути, при отступлении разрушает мосты и переправы. Кроме того, если армия ЛНР бережёт жизни мирного населения, то противник прикрывается мирными жителями как щитом. Читайте также: ВСУ переключились на диверсии, заявил глава ЛНР

12:40 28.02.2022 Помочь туристам из Башкирии вернуться на родину поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 28 февраля он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве. «Надо внимательно осуществлять мониторинг ситуации. К сожалению, из-за этих событий, которые происходят в мире, наши жители могут оказаться в сложной ситуации: они не могут выехать из тех мест, где они отдыхают. Мы никого там оставлять не должны», — сообщил Хабиров. Читайте также: Глава Башкирии поручил помочь туристам вернуться на родину

12:43 28.02.2022 Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в Севастополе [Александр Полегенько © ИА REGNUM]

12:43 28.02.2022 Министерство обороны Соединённых Штатов хочет установить канал связи с Россией на фоне ситуации на Украине. Об этом 28 февраля сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне. Подробности в материале: Пентагон предложил создать канал спецсвязи с Генштабом России

12:46 28.02.2022 В Ульяновской области продолжается сбор гуманитарной помощи для эвакуированных граждан ДНР и ЛНР. Различные продовольственные и непродовольственные товары передали 1 тыс. жителей области. Об этом: Более 1 тыс. ульяновцев передали гуманитарную помощь беженцам

12:46 28.02.2022 Роскомнадзор потребовал от руководства Google прекратить распространение рекламных объявлений с фейковой информацией о ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ведомства. Читайте также: РКН потребовал от Google ограничить доступ к фейкам о ситуации на Украине

12:48 28.02.2022 Провал? Переговоры в Гомеле так и на начались. Российская делегация ждёт уже более суток.

12:50 28.02.2022 Посёлок Старомарьевка в Волновахском районе находится под контролем Донецкой Народной Республики, об этом сообщили 28 февраля в штабе территориальной обороны ДНР. Отмечается, что в настоящее время освобождены 19 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем украинских силовиков. Идут бои за Талаковку, Каменку, Волноваху. Подробности в материале: В ДНР заявили об установлении контроля над Старомарьевкой

12:53 28.02.2022 Основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) выступает за то, чтобы грузинские власти присоединились к санкциям против России, введённым за проведение операции на Украине по защите Донбасса. Об этом 28 февраля заявил на брифинге председатель ЕНД Ника Мелия. Об этом: В партии Саакашвили призвали грузинские власти поддержать санкции против РФ

12:54 28.02.2022 «Альфа-Банк» отреагировал на изменение ставки ЦБ. Планируется значительно повысить проценты по вкладам и накопительным счетам. По уже выданным потребительским кредитам и ипотеке ставки менять не будут.

12:55 28.02.2022 Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что «предпочитает», чтобы беженцы с Украины остались в Польше, сообщает Ouest-France. Об этом: Кандидат в президенты Франции выступил против принятия беженцев с Украины

12:57 28.02.2022 С 28 февраля экспортёры обязаны продавать 80% валютной выручки, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании в правительстве России. Читайте также: Минфин РФ обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки

12:58 28.02.2022 Правительство РФ подготовило решения для смягчения последствий санкций. Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к вице-премьерам: «Сейчас важно оперативно реагировать на изменения, действовать активно, эффективно, без сбоев, выполнять все необходимые планы. Ситуацию надо мониторить в режиме реального времени по каждому направлению, которое вы курируете в рамках своих обязанностей».

12:59 28.02.2022 Пограничный переход на границе Польши с Россией в Калининградской области может быть закрыт. Такую возможность допустил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Подробности в материале: Польша может закрыть пограничный переход на границе с Россией

13:08 28.02.2022 Украинские нацисты грабят территории Донецкой области перед отступлением, заявил советник председателя правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Об этом: ДНР: украинские нацисты грабят территории перед отступлением

13:09 28.02.2022 Главной целью западных санкций является нанесение урона для российской экономики. Об этом 28 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями. Об этом: Мишустин назвал главную цель санкций Запада

13:09 28.02.2022 Для обсуждения экономического суверенитета Европейского союза на фоне ситуации на Украине президент Франции Эммануэль Макрон 28 февраля встретится в Париже с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом 28 февраля сообщает France-Presse со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. Читайте также: Макрон 28 февраля обсудит ситуацию на Украине с канцлером ФРГ и главой ЕК

13:13 28.02.2022 Правительство России подготовилось заранее к санкциям Евросоюза и других стран Запада. Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями. Читайте также: Мишустин заявил, что Россия подготовилась к санкциям Запада

13:16 28.02.2022 Российские власти ожидали введение новых санкций из-за военной спецоперации России на Украине и принимали решения для смягчения последствий для экономики и граждан. Об этом 28 февраля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Читайте подробнее: Мишустин: ожидали санкции и принимали решения для смягчения последствий

13:19 28.02.2022 Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой в своем обращении от лица организации и от себя лично выразил поддержку решения и действий президента России в отношении ситуации с Украиной: «От имени всех региональных отделений общероссийской организации «Офицеры России» и от себя лично хочу сказать: мы все, каждый из нас, поддерживаем решение и действия президента Российской Федерации Владимира Путина в ситуации с Украиной. Что бы ни кричали сейчас псевдогуманисты, в каких грехах ни обвиняли бы нашу страну, мы скажем одно: наше дело — правое. На Украине поднял голову и восемь лет процветал оголтелый фашизм в самом худшем его проявлении. Жертвами неонацистов за это время стали сотни мирных жителей Донбасса. Это был самый настоящий геноцид. И это надо остановить. Мы терпели более чем достаточно. Преступная хунта, правящая Украиной, перешла ту черту, что отделяет человека от зверя. Стремясь сохранить свое положение, они создают живые щиты из мирных граждан, отдавая приказы ВСУ размещать технику и вооружение среди жилых кварталов, не задумываясь, отдают простых людей на растерзание нацистам. Переступили они все законы человеческие, и тем самым сами оказались вне всяких законов. Это не украинский народ, это — нелюди, отщепенцы, упыри, которым не место в мирном цивилизованном государстве. Они не могут и не имеют никакого морального права представлять интересы народа, который сами же подставляют сейчас под пули. Мы восемь лет призывали мировое сообщество помочь нам, вразумить руководство Украины, остановить гибель людей. На наши просьбы не реагировали. Западу выгодна была мясорубка под боком России. Зеленский кричал, что ведет войну с нами. Теперь мы сами пришли к нему. Но это не война, это операция по спасению Украины. Семьдесят пять лет назад мы уже выжгли фашизм с тела Земли каленым железом. Видимо, пришло время это повторить».

13:19 28.02.2022 Правительству России необходимо оперативно и без сбоев отреагировать на введённые в отношении страны санкции. Об этом 28 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Читайте подробнее: Мишустин поручил правительству без сбоев отреагировать на санкции Запада

13:20 28.02.2022 Как сообщается, переговоры в Гомеле начались.

13:20 28.02.2022 Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в видеоконференции с лидерами США, Канады, Германии, Италии, Японии, Польши и Румынии, а также с представителями ЕС и НАТО, сообщает Le Figaro. Об этом: Макрон принимает участие в видеоконференции с союзниками и НАТО

13:21 28.02.2022 Санкции против президента России Владимира Путина недальновидные и абсурдные, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков. Об этом: Песков назвал санкции против Путина абсурдными

13:22 28.02.2022 Совет ООН по правам человека (СПЧ) ответил на просьбу Киева и согласовал проведение на 49-й сессии в Женеве срочной дискуссии по ситуации на Украине. Из 47 членов Совета проведение дебатов поддержали 29 стран, в том числе США, 13 воздержались от голосования (в частности, Армения, Казахстан, Узбекистан, Индия и Пакистан) и против этого выступили пять стран — Россия, Китай, Венесуэла, Куба и Эритрея. Об этом сообщает Reuters. Об этом: СПЧ ООН высказался за проведение срочных дебатов по ситуации на Украине

13:22 28.02.2022 Преждевременно разглашать позиции сторон в переговорном процессе между РФ и Украиной не нужно. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте подробнее: «Переговоры должны проходить в тишине» — Песков о позициях РФ и Украины

13:24 28.02.2022 Унижение России и невыполнимые обещания, данные Украине, стали фатальной ошибкой Запада. Теперь угрожать нечем — санкции обернутся против европейских стран, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель во время выступления в бундестаге. «Это было фатальной ошибкой — дразнить Украину невыполнимыми обещаниями. А именно вступлением в Евросоюз и НАТО. Тем самым мы втянули Украину в эту конфронтацию и в это испытание», — заявила Вайдель. По её словам, правильный вариант предлагал ещё экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Он заявлял, что Украине, чтобы выжить и развиваться, нельзя быть ничьим аванпостом. Россия не допустит этого. «Это исторический провал Запада — то, что он унижал Россию», — подчеркнула Вайдель. Подробности в материале: Унижение России — исторический провал Запада, заявили в бундестаге

13:25 28.02.2022 Владимир Зеленский, обещавший прекратить войну в Донбассе, разжёг её, и теперь войну прекращает Россия. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя очередное видеообращение президента Украины, появившееся 28 февраля. Об этом: Аксёнов: «Украина скоро станет свободной!»

13:25 28.02.2022 У России подготовлены решения для замещения импортных комплектующих. Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями. Подробности в материале: Мишустин сообщил о решениях по замене импортных комплектующих

13:31 28.02.2022 Присоединение Грузии к антироссийским санкциям, введённым за проведении операции на Украине в защиту Донбасса, будет ударом по грузинскому народу. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 28 февраля на заседании правительства. Читайте подробнее: Премьер-министр Грузии объяснил отказ от антироссийских санкций

13:33 28.02.2022 Происходящие события только подтвердили необходимость демилитаризации Украины. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом: Реакция Запада подтвердила правоту России по вопросу спецоперации — Песков

13:34 28.02.2022 Около 400 детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, 28 февраля пошли в школы Подмосковья, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

13:34 28.02.2022 Украинские националистические группировки используют мирное население как живой щит, это недопустимо и преступно. Об этом 28 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом: Песков назвал использование мирных жителей как живого щита преступным

13:39 28.02.2022 Министерство финансов России подготовило предложения по проведению масштабной амнистии капиталов. Об этом 28 февраля сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании в правительстве. Подробности в материале: Минфин РФ предлагает провести масштабную амнистию капиталов

13:43 28.02.2022 Европейский союз занимает недружественную позицию по отношению к России и принимает меры враждебного характера. Об этом 28 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков: ЕС выражает недружественную позицию к России

13:43 28.02.2022 Переговоры между Россией и Украиной, которые проходят на берегу реки Припять в Гомельской области около украинской границы, в месте, название которого не разглашается из соображений безопасности, начнутся в течение ближайшего времени. Об этом 28 февраля агентство БелТА, которое ведет прямую трансляцию переговоров. Читайте подробнее: Переговоры между Россией и Украиной начнутся в ближайшее время

13:46 28.02.2022 Заявления о потенциальной угрозе ядерного удара в связи с приведением сил сдерживания РФ в особый режим боевого дежурства совершенно неприемлемы. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков прокомментировал приведение сил сдерживания РФ в особый режим

13:47 28.02.2022 И.о. главы Оренбурга Сергей Салмин призвал оренбуржцев поддержать те шаги, которые предпринимают Россия и президент. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Прошли пятые сутки с начала спецоперации. Уверен, что в Оренбурге, как и во всей России, нет равнодушных к происходящему. И сейчас важно — сохранять спокойствие, быть единодушными и поддерживать те шаги, которые предпринимают наша страна и наш президент», — сказал чиновник. По его словам, исторически сложилось, что украинцы и русские — единый народ. И просто наблюдать, как пришедшие к власти националисты устраивали расправу над несогласными, русскоязычными, над собственным народом, было нельзя. Многочисленные попытки мирного урегулирования конфликта не увенчались успехом. «Мы обязаны защитить мирных жителей, проживающих на территории Украины. Полностью поддерживаю действия нашего президента и считаю его решение о проведении спецоперации на территории Украины верным. Сейчас самое главное — установить мир на Украине, и сделать это можно только путем ее демилитаризации и денацификации», — выразил свое мнение Салмин. Читайте подробнее: И.о. главы Оренбурга призвал поддержать шаги, которые предпринимает Россия

13:47 28.02.2022 Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 20% и ряд других мер приняты правительством и Банком России для обеспечения экономической и финансовой стабильности. Об этом 28 февраля сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании в правительстве России. Читайте также: Силуанов объяснил повышение ключевой ставки до 20%

13:49 28.02.2022 Владимир Мединский возглавил российскую делегацию на переговорах с украинской стороной благодаря своим деловым качествам. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков объяснил, зачем Мединского отправили на переговоры с Украиной

13:50 28.02.2022 Популярное новостное сообщество «Русская Эстония» в социальной сети Facebook приостановило деятельность из-за угроз физической расправы над администратором и членами его семьи. Об этом сообщила администратор Марина Павленко. Подробности в материале: Сообщество «Русская Эстония» приостановило деятельность из-за угроз

13:50 28.02.2022 Представители левых организаций Италии проводят в Риме и других городах акции с требованием мира. Однако в происходящем на Украине они обвинили страны НАТО, которые продолжают насыщать страну вооружением. Об этом: «Оставьте Россию в покое» — в Италии проходят демонстрации против НАТО

13:52 28.02.2022 Даже родственники и друзья российских граждан, живущие на Украине, могут не знать реального положения дел. Они становятся жертвами пропаганды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 февраля журналистам. «Они не знают реального положения дел и они становятся жертвами украинских пропагандистов. Это действительно так», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Читайте подробнее: Украинцы становятся жертвами пропагандистов — Песков

13:54 28.02.2022 Размещение государственных ценных бумаг приостановлено в связи с ростом стоимости заимствований. Об этом 28 февраля сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на совещании в правительстве. Об этом: Силуанов сообщил о приостановке размещения государственных ценных бумаг

13:57 28.02.2022 Переговоры между Россией и Украиной, которые проходят на берегу реки Припять в Гомельской области около украинской границы, в месте, название которого не разглашается из соображений безопасности, начались. Трансляцию начала переговоров 28 февраля ведет телеканал «Россия 1». Читайте подробнее: Переговоры между Россией и Украиной начнутся в ближайшем времени

13:57 28.02.2022 Из зала, где начались переговоры, вывели журналистов.

13:59 28.02.2022 Белоруссия готова принять участие в переговорах России и Украины, если потребуется.

14:00 28.02.2022 В очередной раз заявлено, что белорусская сторона обеспечивает полную безопасность делегациям, прибывшим на переговоры.

14:01 28.02.2022 Россия в ответ на западные санкции будет делать то, что в интересах Москвы, заявил 28 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Песков рассказал о планах по реагированию на западные санкции

14:01 28.02.2022 В качестве меры поддержания финансовой стабильности в России будет укрепляться капитальная база коммерческих банков. Об этом 28 февраля сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Читайте также: Силуанов в ответ на санкции анонсировал поддержку коммерческих банков

14:04 28.02.2022 Все рейсы российской компании «Аэрофлот» с 28 февраля до 2 марта в четыре страны мира отмечены из-за закрытия воздушного пространства Канады. Об этом сообщил авиаперевозчик. Читайте подробнее: «Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов в четыре страны мира

14:04 28.02.2022 Участников переговоров приветствовал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

14:04 28.02.2022 Войска ДНР находятся на подходе к городу Мариуполю, заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин 28 февраля в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1». «Мы подходим к Мариуполю, скоро будет он тоже полностью блокирован, Мариуполь», — сказал Басурин. Читайте подробнее: В ДНР заявили о подходе войск к Мариуполю

14:07 28.02.2022 С понедельника, 28 февраля, внесены изменения в сетку вещания государственного телеканала Эстонии на русском языке ETV+. Это связано с событиями на Украине. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR. Об этом: Телеканал Эстонии на русском резко увеличил вещание о событиях на Украине

14:10 28.02.2022 Япония вводит санкции против ЦБ России.

14:10 28.02.2022 Президент России Владимир Путин проведет 28 февраля в Кремле совещание, посвященное вопросам экономики, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Песков: экономическая реальность для России существенно изменилась

14:12 28.02.2022 В ближайшее время правительство РФ представит план мер в условиях социально-экономической обстановки. Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями. Об этом: Правительство РФ представит план мер в ответ на санкции Запада

14:19 28.02.2022 Российская сторона не получала никаких обращений о том, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) задействован из-за спецоперации РФ на Украине. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 28 февраля журналистам. «К РФ никто не обращался. Опять же, что касается возможных жертв, это вопрос Минобороны и Минобороны этим занимается», — сказал Песков. Подробности в материале: В Россию не поступали обращения от Красного креста — Песков

14:19 28.02.2022 Ответственность за военные действия на Украине несет президент этой страны Владимир Зеленский, который приказал украинской армии напасть на Донбасс и к тому же открыто пригрозил России ядерным вооружением. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович. Об этом: Сербский юрист: Действия России полностью соответствуют международному праву

14:21 28.02.2022 Паром, который следовал из Грузии в порт на Украине вернулся обратно. Об этом 28 февраля сообщил журналистам заместитель министра экономики Грузии Гурам Гурамишвили. Подробности в материале: Следовавший из Грузии на Украину паром вернулся обратно

14:26 28.02.2022 С рабочим визитом прибудет в Польшу 1 марта генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба польского президента Анджея Дуды. Подробности в материале: Генсек НАТО 1 марта приедет в Польшу с рабочим визитом

14:26 28.02.2022 Казаки «Союза казаков-воинов России и зарубежья» сняли видеокадры из освобождённой от киевской хунты Луганской Народной Республики. Видео получено от луганчанина, продюсера фильма «Ополченочка» Романа Разума. Читайте подробнее: «Киевский режим пал… Сдавайтесь добровольно!» — казаки сняли кадры из ЛНР

14:31 28.02.2022 В Челябинске 27 февраля казаки совместно с сотрудниками правоохранительных органов и бойцами ОМОН пресекли незаконные митинги. Об этом сообщает управление информационного обеспечения «Союза казаков-воинов России и зарубежья». Несанкционированная акция с провокационными плакатами была замечена во время несения службы полицией и казаками. Читайте по теме: Челябинские казаки с полицией пресекли незаконные митинги

14:32 28.02.2022 Дочерние компании российского «Сбербанка» в Белоруссии и Казахстане получат о него дополнительную финансовую и иную поддержку. Крупнейший банк России сообщил, что «обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях». Об этом: Российский «Сбербанк» помогает «дочкам» в Казахстане и Белоруссии

14:32 28.02.2022 Злоумышленники атаковали сайты ряда крупнейших российских изданий, включая ТАСС, «Коммерсант», «Фонтанку», «Известия», РБК, Forbes. Ранее группировка хакеров Anonymous объявила России «кибервойну». Подробности в материале: Взломаны сайты крупнейших российских изданий

14:32 28.02.2022 Премьер-министры Эстонии Кая Каллас, Латвии Кариньш Кришьянис, Литвы Ингрида Шимоните и Польши Матеуш Моравецки направили официальное обращение компаниям Facebook, Alphabet (владеет Google) и Youtube заблокировать страницы российских и белорусских госструктур и личные страницы лидеров этих стран. Подробности в материале: Прибалтика призывает соцсети заблокировать страницы госучреждений РФ

14:34 28.02.2022 Соединённые Штаты Америки превратили Украину в пороховую бочку. Об этом заявил журналистам председатель совета свердловской областной общественной организации ветеранов Юрий Судаков. Подробности в материале: США и Евросоюз превратили Украину в пороховую бочку — мнение

14:35 28.02.2022 В словах президента России Владимира Путина о переводе сил сдерживания в особый режим нет двойного смысла, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Песков: двойного смысла в словах Путина о силах сдерживания нет

14:41 28.02.2022 Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на то, что всех кризисные вопросы между Россией и Украиной будут решены во время переговоров, проходящих на белорусской территории. Об этом 28 февраля заявил глава МИД Республики Владимир Макей, также прибывший на эти переговоры, в эфире телеканала «Россия 24». Читайте подробнее: Макей: Лукашенко надеется на решение кризисных вопросов между РФ и Украиной

14:41 28.02.2022 Первую партию гуманитарной помощи для беженцев — жителей Донецкой и Луганской народных республик отправили 27 февраля казаки Станичного казачьего общества Ливенского района «Станица Ливенская» Орловского отдельского казачьего общества ВКО «ЦКВ», сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Об этом: Орловские казаки отправили гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса

14:44 28.02.2022 Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, как пишет ТГ-каналы, серьёзно обеспокоена: «Было фатальной ошибкой — дразнить Украину невыполнимыми обещаниями. Умнее было бы поступить так: чтобы Украина могла развиваться, ей нельзя быть ничьим аванпостом. Россия этого не допустит, она уже 20 лет об этом говорит. Это исторический провал Запада — то, что он унижал Россию. Нам нечем угрожать, эти санкции больше навредят нам».

14:44 28.02.2022 Китайские власти считают, что введение отдельными странами односторонних санкций будет иметь скорее негативные последствия, чем поспособствует урегулированию конфликта на Украине. Об этом 28 февраля в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь. Об этом: Китай не поддержал введение санкций для урегулирования ситуации на Украине

14:45 28.02.2022 Александр Лукашенко надеется, что в ходе начавшихся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии российско-украинских переговоров удастся найти выход из кризисной ситуации. Об этом перед началом переговоров заявил делегациям глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Подробности в материале: Лукашенко надеется на успех российско-украинских переговоров

14:47 28.02.2022 Похоже, Зеленский и с ЕС не могут договориться. После его требований срочно принять Украину в ЕС, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопроса принятия Украины в ЕС нет в текущей повестке.

14:49 28.02.2022 Ростуризму совместно с Минтрансом и МИД РФ поручено организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам.

14:50 28.02.2022 Кроме того, вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с корпорацией «Туризм.рф» подготовить предложения об организации летней туристической кампании для россиян в субъектах России. Разработать систему грантов для оперативного разворачивания в регионах легковозводимых объектов туристической инфраструктуры.

14:51 28.02.2022 Сегодня уже всем очевидно, что из-за санкций отдыхать в 2022 году россияне будут внутри страны. Правда, остается еще азиатское направление.

14:52 28.02.2022 Власти Китая продолжат играть конструктивную роль в смягчении ситуации вокруг Украины в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, заявил 28 февраля министр иностранных дел КНР Ван И в ходе видеоконференции с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Еном. Об этом: Китай приветствовал начало переговоров между Россией и Украиной

14:55 28.02.2022 На сегодняшний день власти Евросоюза еще официально не объявили об ограничении выдачи виз для жителей России. Об этом 28 февраля сообщил журналистам замглавы российского МИД Евгений Иванов. Подробности в материале: МИД России: ЕС пока официально не объявил об ограничении виз для жителей РФ

14:57 28.02.2022 Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом «дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом». Подробности в материале: Шойгу доложил Путину о переводе сил сдерживания в особый режим