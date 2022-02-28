Ульяновск, , 08:58 — REGNUM В Ульяновской области дети, эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик, продолжат обучение. Их распределили по школам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Школа Дарья Драй © ИА REGNUM

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Ульяновская область приняла 301 ребёнка, из них 180 детей продолжат учёбу в образовательных учреждениях, расположенных возле пунктов временного размещения. Ранее в школах провели родительские собрания, состоялось предварительное знакомство учащихся и их родителей с педагогами и классными руководителями.

Дети будут учиться в десяти школах Ульяновска. Власти подчёркивают, что они их бесплатно получат учебники и школьные принадлежности. Кроме того, дети из Донбасса будут обеспечены горячим питанием, а при желании могут записаться в секции или кружки.

Напомним, что школы Ульяновской области, которые с 31 января находились на дистанционном обучении, 28 февраля вернулись в очный формат. Данное решение принято с учётом эпидемической обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в Ульяновскую область прибыли первые эвакуированные граждане Донецкой и Луганской народных республик — около 680 человек, в том числе 301 ребёнок. Их встречал на перроне губернатор Алексей Русских. В связи с приёмом беженцев в регионе объявлен режим ЧС.

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