Москва, 28 февраля 2022, 08:54 — REGNUM Центральный Банк России вводит временное послабление в отношении обязательности соблюдения кредитными организациями лимитов открытых валютных позиций, сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что данные меры будут действовать с 18 февраля по 1 июля 2022 года. В Центробанке также заверили, что будут проводить мониторинг величин открытых валютных позиций и причин их изменения для обеспечения бесперебойного функционирования валютного и денежного рынков, а также финансовой устойчивости кредитных организаций.