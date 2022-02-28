Москва, 28 февраля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Центральный Банк России вводит временное послабление в отношении обязательности соблюдения кредитными организациями лимитов открытых валютных позиций, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Банк России не будет применять к кредитным организациям меры за несоблюдение установленных лимитов в отношении открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, суммы всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и драгоценных металлах, а также балансирующей позиции в рублях при условии, что данная ситуация возникла в силу внешних обстоятельств, а предоставленная возможность не используется банками в спекулятивных целях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные меры будут действовать с 18 февраля по 1 июля 2022 года. В Центробанке также заверили, что будут проводить мониторинг величин открытых валютных позиций и причин их изменения для обеспечения бесперебойного функционирования валютного и денежного рынков, а также финансовой устойчивости кредитных организаций.