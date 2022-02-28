Красносулинский район, Ростовская область, , 08:53 — REGNUM В Ростовской области в круглосуточном режиме продолжаются спасательные работы на шахте «Обуховская», сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 28 февраля.

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«2/3 обходного пути проложено. Работы очень трудоемкие, сопряжены с риском, ведутся круглосуточно», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что обрушение пород кровли на шахте случилось утром 25 февраля. С тремя горняками, оставшимися за завалом, налажена связь. Через вентиляционный шахтеры люди получают еду и воду. Их жизни ничего не угрожает.

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