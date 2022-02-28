Токио, , 08:52 — REGNUM Власти Японии могут ввести санкции в отношении высокопоставленных чиновников правительства Белоруссии. Об этом 28 февраля заявил глава МИД Японии Есимаса Хаяси в ходе слушаний в бюджетном комитете верхней палаты парламента страны, которые транслировал телеканал NHK.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси Mofa.go.jp

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По словам Хаяси, японские власти тесно взаимодействуют с международным сообществом и в первую очередь с «Большой семеркой» (G7) по вопросу специальной операции ВС России по защите Донбасса

«Белоруссия разрешила использование своей территории российскими войсками и поддерживает военные действия России», — сказал он.

Также глава МИД Японии уточнил, что США уже ввела санкции в отношении высокопоставленных чиновников правительства Белоруссии и за это же, по его словам, высказались страны G7.

«Япония тоже рассматривает санкции против высокопоставленных чиновников правительства этой страны и других лиц», — добавил Хаяси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что японское правительство считает, что перевод сил сдерживания Вооруженных сил (ВС) России в особый режим несения боевого дежурства, является усиливающим нестабильность.