Кемерово, , 08:53 — REGNUM В министерстве промышленности и торговли Кемеровской области опровергли слухи об ажиотаже из-за дефицита продуктов питания. Власти уверяют, что наличие продовольственных товаров находится на постоянном контроле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Продукты питания

«На сегодня в регионе запас продовольствия в среднем — 53 дня. Резерв некоторых товарных групп — 105 дней, других согласно сроку годности — до 30 дней», — уточнил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Минпромторг ежедневно мониторит ценообразование и наличие товаров в регионе.