Москва, 13 августа, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В России в июле подорожал обед из мясных котлет с картофельным пюре. Согласно данным Росстата, средняя стоимость порции достигла 254,54 рубля. Это максимальная цена на такой обед по сравнению с июнем прошлого года, сообщило РИА Новости.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Чтобы приготовить две порции обеда с котлетами и картофельным пюре необходимо 400 граммов мясного фарша, куриное яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 граммов сливочного масла, 25 мл растительного масла, зелень и соль. Средняя стоимость такого набора продуктов в июле составила 254,54 рубля.

В прошлом году такой набор продуктов стоил 262,52 рубля. Затем его стоимость начала снижаться, но в начале 2023 года стала снова расти. В июне 2023 года такой набор продуктов питания стоил 254,31 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, за 2022 год стоимость блюд в российских ресторанах выросла в среднем на 20%. По данным Focus Technologies, с января по ноябрь прошлого года в Москве посещаемость заведений быстрого питания выросла на 3%, а обороты за счёт роста среднего чека — на 16%.

Что касается фастфуда, то, по оценкам «Чек Индекс», заведения, работающие в этом сегменте, нарастили число чеков в офлайне и онлайне на 18%, а обороты — на 22%.

По данным исследования Сбербанка, в России за один поход в ресторан в прошлом году больше всего денег клиенты потратили в Москве ― 2 млн рублей. На втором и третьем местах — Красноярский край с чеками на 1,8 млн рублей и 1,7 млн рублей.

С начала 2023 года в Москве средний чек вырос до 15% по всем типам заведений и составил для ресторанов 1251 рубль, для клубов и баров — 1289 рублей, и для фастфуда — 387 рублей.

В мае в России цена на лук впервые превысила 73 рубля за килограмм. При этом в последние десять лет средняя стоимость килограмма этого овоща составляла от 30 до 40 рублей. Рекордный рост цены на лук связали с неурожаем в Центральной и Средней Азии из-за холодной зимы.