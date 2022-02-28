Томск, 28 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Начальником департамента специальных проектов Томской области назначен Дмитрий Сон, ранее работавший заместителем проректора Томского государственного университета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Maximaximax Главный корпус Томского государственного университета

Напомним, согласно положению, департамент отвечает за создание межуниверситетского кампуса. По словам губернатора Сергея Жвачкина, он давно знает Дмитрия Сона, как активного организатора.

«Сону предстоит оперативно сформировать команду нового департамента, а потом день и ночь заниматься мегапроектом и в Томске, и в Москве, координируя работу самых разных людей и служб — концессионеров, финансистов, юристов, строителей, архитекторов, чиновников и многих других, от которых зависит реализация проекта», — отметил он.