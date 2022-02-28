Брюссель, , 08:50 — REGNUM Руководству Украины следует пойти на переговоры с Россией, при этом условия переговоров должны устраивать украинскую сторону. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Euronews.

Урсула фон дер Ляйен © European Union 2020

Она отметила, что в целом всегда лучше договариваться, «чем воевать». Вместе с тем доверие к российскому президенту Владимиру Путину «полностью подорвано», добавила фон дер Ляйен.

«Конечно, важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры и чтобы ее устраивали условия», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что украинская сторона предложила город Гомель в качестве места для переговоров с Россией. Российская Федерация с 24 февраля проводит на Украине военную спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию этой страны.

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