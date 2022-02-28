Иркутск, , 08:50 — REGNUM В Иркутске по горячим следам установили раскрыли кражу майнинговой фермы. Подробности 28 февраля сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

Аппаратура для майнинга МВД РФ

С заявлением о пропаже из гаража майнингового оборудованя в количестве семи штук обратился 61-летний иркутянин. Ущерб от содеянного составил почти 4 миллиона рублей.

«В течение нескольких часов сотрудники оперативно-сыскного отдела Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» установили приметы автомобиля, на котором скрылись лица, причастные к хищению. Оперативно при взаимодействии с экипажем ГИБДД искомый транспорт был остановлен на улице Чкалова областного центра.

В салоне машины находились четверо ранее неоднократно судимых мужчин в возрасте от 29 до 32 лет. В ходе обыска транспортного средства сыщики обнаружили похищенное имущество. Как выяснилось, в иномарке также находилось оборудование, украденное ими у другого владельца. По предварительным данным, подозреваемые планировали его продать», — пояснили в полиции.

По данным фактам следователями отдела полиции № 6 МУ МВД России «Иркутское» возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная в крупном и особо крупном размерах»). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, майнинг и низкая стоимость электроэнергии в Иркутской области, где действует Братская ГЭС, кажется стала проблемой для всех: энергетиков, пожарных, полиции и даже самих майнеров.

Вот уже и сами энергетики заявили о том, что в 2021 году (по сравнению с 2020 годом) из-за «серого» майнинга произошел четырехкратный рост потребления электроэнергии населением.

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