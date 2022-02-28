Оренбург, 28 февраля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Оренбурге компания, занимавшаяся благоустройством набережной реки Урал, не смогла оспорить штраф за опрокидывание экскаватора в реку Урал и разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

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Инцидент произошел в ноябре 2021 года в районе ул. Красная площадь. Из-за падения трактора в водоем произошло загрязнение водного объекта. На момент осмотра в месте опрокидывания техники имелась маслянистая нефтяная пленка. Анализы проб воды указали на значительное превышение по загрязняющему веществу.

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подрядчик был признан виновным в нарушении требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение. Организации назначили штраф в размере 150 тыс. рублей.

Компания не согласилась с наказанием и оспорила его в суде. Однако жалоба оставлена без удовлетворения. Определение суда не вступило в законную силу.