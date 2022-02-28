Москва, 28 февраля 2022, 08:47 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 28 февраля сообщается на сайте организации.

Даниил Медведев
Даниил Медведев
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Медведев поднялся со второго на первое место, обойдя сербского теннисиста Новака Джоковича, который был лидером рейтинга с 3 февраля 2020 года.

Ранее Медведев дошел до полуфинала на турнире в Акапулько (Мексика), в котором проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Джокович на этом же турнире уступил чеху Иржи Веселы в четвертьфинале.

Андрей Рублёв, выигравший турнир в Дубае, поднялся с седьмой на шестую строчку. Аслан Карацев сохранил 22-ю позицию, Карен Хачанов поднялся с 26-го места на 25-е.

Рейтинг АТР от 28 февраля:

  1. Даниил Медведев (Россия) — 8 615 очков;
  2. Новак Джокович (Сербия) — 8 465;
  3. Александр Зверев (Германия) — 7 515;
  4. Рафаэль Надаль (Испания) — 6 515;
  5. Стефанос Циципас (Греция) — 6 445;
  6. Андрей Рублев (Россия) — 5 000;
  7. Маттео Берреттини (Италия) — 4 928;
  8. Каспер Рууд (Норвегия) — 3 915;
  9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 883;
  10. Хуберт Хуркач (Польша) — 3 496.