Москва, 28 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 28 февраля сообщается на сайте организации.

CORNUT Даниил Медведев

Медведев поднялся со второго на первое место, обойдя сербского теннисиста Новака Джоковича, который был лидером рейтинга с 3 февраля 2020 года.

Ранее Медведев дошел до полуфинала на турнире в Акапулько (Мексика), в котором проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Джокович на этом же турнире уступил чеху Иржи Веселы в четвертьфинале.

Андрей Рублёв, выигравший турнир в Дубае, поднялся с седьмой на шестую строчку. Аслан Карацев сохранил 22-ю позицию, Карен Хачанов поднялся с 26-го места на 25-е.

Рейтинг АТР от 28 февраля: