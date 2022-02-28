Даниил Медведев стал первой ракеткой мира
Москва, 28 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 28 февраля сообщается на сайте организации.
CORNUT
Даниил Медведев
Медведев поднялся со второго на первое место, обойдя сербского теннисиста Новака Джоковича, который был лидером рейтинга с 3 февраля 2020 года.
Ранее Медведев дошел до полуфинала на турнире в Акапулько (Мексика), в котором проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Джокович на этом же турнире уступил чеху Иржи Веселы в четвертьфинале.
Андрей Рублёв, выигравший турнир в Дубае, поднялся с седьмой на шестую строчку. Аслан Карацев сохранил 22-ю позицию, Карен Хачанов поднялся с 26-го места на 25-е.
Рейтинг АТР от 28 февраля:
- Даниил Медведев (Россия) — 8 615 очков;
- Новак Джокович (Сербия) — 8 465;
- Александр Зверев (Германия) — 7 515;
- Рафаэль Надаль (Испания) — 6 515;
- Стефанос Циципас (Греция) — 6 445;
- Андрей Рублев (Россия) — 5 000;
- Маттео Берреттини (Италия) — 4 928;
- Каспер Рууд (Норвегия) — 3 915;
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 883;
- Хуберт Хуркач (Польша) — 3 496.