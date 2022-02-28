Белогорск, Амурская область, 28 февраля 2022, 08:56 — REGNUM Население Белогорска в Приамурье поддерживает решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации в Донбассе. В соцсетях люди размещают посты с георгиевской лентой в виде Z и хэштегом «своихнебросаем», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»
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Жители также выражают мнение о помощи ЛНР и ДНР, об усилении военного присутствия стран НАТО вблизи границ России, санкциях.
Как сообщало ИА REGNUM, пятый день идёт специальная операция России в защиту ЛНР и ДНР.