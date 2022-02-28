Белогорск, Амурская область, , 08:56 — REGNUM Население Белогорска в Приамурье поддерживает решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации в Донбассе. В соцсетях люди размещают посты с георгиевской лентой в виде Z и хэштегом «своихнебросаем», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 13:00. 27.02.2022 ©ИА REGNUM

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Жители также выражают мнение о помощи ЛНР и ДНР, об усилении военного присутствия стран НАТО вблизи границ России, санкциях.

«Считаю, что одним из основополагающих решений Владимира Путина о миротворческой операции на Донбассе стало заявление Украины о готовности создать своё ядерное оружие. Все мы понимаем, что эти возможности у соседей есть! Но есть ли разум его хранить ради мира? Мне лично совершенно понятно, в отношении кого такое оружие может быть применено… у самых границ России. Полностью поддерживаю главу государства, особенно вспоминая историю нападения фашисткой Германии на Советский Союз. Мы все должны делать уроки из ошибок истории и не повторять их. Это тот самый случай», — объяснила свою позицию жительница Белогорска Юлия Дубовая.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый день идёт специальная операция России в защиту ЛНР и ДНР.