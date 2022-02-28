Минск, 28 февраля 2022, 08:44 — REGNUM Выехавшая на переговоры с Россией украинская делегация уже находится на территории Белоруссии, сообщает 28 февраля агентство Sputnik Беларусь.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 февраля, делегация Украины согласовала проведение переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии и выехала на переговоры.
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