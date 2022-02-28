Челябинск, 28 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Челябинске одна из местных жительниц больше суток водила мошенников за нос и выманила у них деньгои якобы на поездку в такси. Об этом пишут СМИ.

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По данным издания «Доступ», звонившие рассказали гражданке о якобы проводящейся спецоперации по поимке мошенников. Однако она поймала их на лжи. Женщина прикинулась, что поверила им, но под надуманными предлогами не стала выполнять их указаний. Наконец, она выманила у низ 1300 рублей «на такси до банкомата».

«После этого я их поблагодарила и отключилась», — цитирует женщину издание. Отметим, за последнее время в городе это уже второй такой известный случай. Летом пенсионерка выманила у звонивших 500 рублей.