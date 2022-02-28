Москва, 28 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Российских туристов, находящихся в европейских государствах, которые закрыли воздушное пространство для России, вывезут домой через третьи страны. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист

Он уточнил, что среди предполагаемых маршрутов — Ближний Восток и Турция.

«Рассматриваются транзитные перелёты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир, а также другие открытые страны», — отметил в беседе с РИА Новости Горин.

По его словам, туристы из России остались в Австрии, Великобритании и Словении.

«Из-за закрытия авиасообщения туроператоры сейчас решают с Ростуризмом вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из венгерского Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и около 200 — из португальской Мадейры», — добавил вице-президент РСТ.

Горин отметил, что продажи турпутевок «существенно сократились». Сейчас для российских туристов остаются открытыми Египет, Мальдивы, Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд и Турция.

«На международные поездки также существенное влияние оказывает волатильность курса валют, которая приводит, в перерасчёте на рубли, к подорожанию путёвок», — добавил вице-президент РСТ.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала российское военной операции по спасению Донбасса западные страны начали закрывать воздушное пространство для России. В частности, такое решение приняли Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Литва, Латвия, Словения, Финляндия, Франция, Австрия, Северная Македония, Испания, Португалия.

По данным Ростуризма на 25 февраля, в тех российских регионах, где авиасообщение временно приостановлено, находилось около 150 тыс. российских туристов.