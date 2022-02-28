Абакан, 28 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Проверку систем оповещения населения перенесли в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 28 февраля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакасия

Проверка систем оповещения в Хакасии была запланирована на 2 марта на 10:40 по местному времени. Планировались запуск электросирен и громкоговорителей, перехват ТВ-, радиоэфиров, доведение проверочных сигналов.

«Сроки проведения комплексной проверки систем оповещения будут уточнены и доведены дополнительно для органов власти и граждан», — говорится в сообщении управления.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Хакасии прошла техническая проверка систем оповещения населения.