Уфа, 28 февраля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Стая бродячих собак напала на женщину и девочку в Башкирии. Об этом сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети.

Пресс-служба администрации Оренбурга Стая собак

По его словам, днем 27 февраля в г. Белорецке около шлюза по улице Блюхера стая бездомных собак напала на женщину и восьмилетнюю девочку. Животные порвали на них одежду. По словам женщины, собак было шесть.

«Девочку и женщину осмотрели в травмпункте, спасла толстая ткань зимней одежды, ослюнения кожных покровов не произошло, зубы собак кожу людей не поранили», — сообщает Иванюта.

Отмечается, что на место были вызваны сотрудники специальной организации для отлова собак.

«Ещё раз прошу и предупреждаю владельцев собак: НЕ выпускайте своих домашних животных! По центру города, по окраинам бегают собаки и с ошейниками. Сейчас они вместе с бродячими сбиваются в стаи, у них гон, они опасны!» — сообщил глава администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии собака напала на шестилетнего ребенка.