Чебоксары, , 08:39 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор подросткам, которым инкриминировали угон автомобиля. Их признали виновными, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантами уголовного дела стали четверо подростков из Чебоксар в возрасте 15 — 16 лет. Преступление было совершено в ночь с 21 на 22 мая 2021 года.

Следствием установлено, что они заметили в одном из дворов Чебоксар «Жигули» с незакрытой водительской дверью и, проникнув в салон, нашли в бардачке ключ зажигания и завели машину.

«Проехав около километра, подростки бросили автомобиль, побоявшись, что их могут заметить. При этом один из них забрал свидетельство о регистрации транспортного средства», — говорится в сообщении.

В ходе следствия в учебные заведения, где учатся подростки, внесены представления.

Всех четверых несовершеннолетних обвинили в угоне автомобиля (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Кроме того, одному из них также инкриминировали похищение документа (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Суд признал их виновными, назначив одному из подростков шесть месяцев воспитательной колонии, остальные оштрафованы на суммы от 9 до 12 тыс. рублей. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чебоксарах вынесен приговор подростку, которого признали виновным в разбое в отношении сверстника. Он получил 1,5 года условного срока.

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