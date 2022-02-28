Токио, 28 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Россия «оккупировала южную часть Курильских островов», что противоречит международному праву, заявил директор департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Северные территории (так в Токио называют южную часть Курил) оккупированы Россией, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции в Токио заявил, что правительство выразило протест России в связи с запланированными ракетными стрельбами в южной части островов Курильской гряды.