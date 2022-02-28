Чита, , 08:38 — REGNUM Власти Забайкалья дали старт акции «Забайкальский призыв» на руководящие должности в министерство образования и науки Забайкальского края. Регистрация и тестирование продлятся до 14 марта, сообщает 28 февраля пресс-служба правительства региона.

Герб Забайкалья Забайкальскийкрай.рф

«Жители Забайкалья могут усилить управленческую команду краевого министерства образования и науки. Кандидатам необходимо пройти регистрацию и тестирование на сайте zabpriz.ru. Участников, которые успешно пройдут заочный этап, мы пригласим на очный. Его проведение запланировано на 25 марта», — пояснила замначальника отдела развития государственной службы управления госслужбы и кадровой политики губернатора Забайкальского края Ирина Шульженко.

По её словам, кандидаты должны иметь направление подготовки «экономика», «менеджмент», «государственное и муниципальное управление», «юриспруденция», направления подготовки укрупненной группы «Образование и педагогические науки». Стаж работы должен составлять не менее четырех лет государственной службы или стажа работы по специальности.

Как сообщало ИА REGNUM, организаторами проекта «Забайкальский призыв» выступают правительство региона и Читинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В июне 2021 года он помог региону найти нового министра транспорта.

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