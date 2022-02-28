Цюрих, Швейцария, 28 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Сборная России по футболу будет выступать в нейтральном статусе в соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 28 февраля говорится в заявлении ФИФА.

Marcello Casal Jr Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе

Отмечается, что сборная России будет играть в качестве команды Российского футбольного союза (РФС) без использования флага и гимна страны. Домашние матчи будут проводиться на нейтральных полях.

«ФИФА продолжит постоянный диалог для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится», — говорится в заявлении.

В ФИФА заявили, что будут консультироваться с Международным олимпийским комитетом (МОК), Союзом европейских футбольных ассоциациях (УЕФА) и другими организациями.

Отмечается, что наложенные санкции будут действовать до дальнейшего уведомления.

Сборная России 24 марта должна сыграть против Польши в полуфинальном матче отбора на чемпионат мира — 2022.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Освобождение Украины от фашистов вызвало резкую реакцию на Западе и санкции.