Оренбург, , 08:38 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел административное дело в отношении владельца ночного клуба, который нарушил антиковидный запрет. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

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Установлено, что в нарушение правил поведения, утвержденных областным правительством на период пандемии, клуб осуществлял свою деятельность. Суд оштрафовал владельца клуба на 30 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.

Как сообщают информресурсы, оштрафованный клуб является одним из юрлиц, которые «прославились» оргиями на День студента.

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