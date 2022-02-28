Токио, 28 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида отверг перспективу размещения в стране американского ядерного оружия.

Япония

«Это невозможно. Наша страна придерживается трех неядерных принципов», — сказал он на заседании парламента.

Три принципа были приняты в Японии в 1971 году. Они означают отказ от обладания, разработки и завоза ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония может изменить подход к переговорам с Россией по мирному договору в связи с российской специальной операцией по денацификации Украины.

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