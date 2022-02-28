Ташкент, 28 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. За январь 2022 года в Узбекистан импортировано 3037 легковых автомобилей из 12 стран. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на Госкомстат страны.

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«По сравнению с январём прошлого года завезено (в страну) на 2819 авто, или в 13,9 раз больше», — говорится в сообщении.

Общая стоимость импортированных автомобилей составила 65,7 миллионов долларов, что в 11 раз больше прошлогоднего показателя.

Отмечается, что в январе Узбекистан импортировал 122 электромобиля на 3,1 миллионов долларов, из них 119 завезено из Китая.

«Это на 70 больше электромобилей, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.