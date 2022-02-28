Кызыл, 28 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Туве три человека отравились угарным газом от печного отопления, в том числе один несовершеннолетний подросток. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Unece.org Отравление

Инцидент произошёл в ночь на 27 февраля, после чего все пострадавшие поступили в больницу.

«Мужчина (46 лет) и женщина (46 лет) отпущены амбулаторно состояние удовлетворительное. Ребёнок (14 лет) госпитализирован в соматическое отделение состояние удовлетворительное», — отметили в ведомстве.

Причиной отравления стала неисправность печного отопления. При этом обошлось без возгорания. Спасатели в связи с этим обратились к жителям с призывом соблюдать правила пожарной безопасности.