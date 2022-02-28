Москва, , 08:32 — REGNUM Цена нефти марки Brent на Московской бирже 25 февраля обвалилась на 4,92% до $94 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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Вероятнее всего, падение цены связано с технической коррекции после сильных колебаний прошлой недели.

Не вполне ясно, будет ли Запад в контексте текущей геополитической обстановки вводить санкции, ограничивающие экспорт углеводородов из России, поэтому «медведи» восприняли эту неопределённость как повод для игры на понижение нефтяных цен.

Также на рынок может влиять неопределённость относительно того, какое решение будет принято странами-участницами ОПЕК+.

Лидеры ОПЕК до сих пор предпочитали воздерживаться от комментариев по текущим событиям на Украине и влиянии этих событий на нефтяной рынок.

Цена нефти Brent достигла уровня поддержки в $94 за баррель, и с этого уровня она может либо снизиться до $92, либо, при соответствующем геополитическом фоне, снова возобновить рост в область $95−98 за баррель.

Сегодня, 28 февраля, с утра цены на нефть марки Brent подскочили на 4% и моменте поднимались выше $105 за баррель, но не превысили максимумы, зафиксированные 24 февраля.

На сегодняшний день ожидается коридор по цене Brent в $93−95 за баррель.

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