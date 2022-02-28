Иркутск, 28 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В правительстве Иркутской области 28 февраля обсудили план основных мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона. Как пояснил в своём телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев, на еженедельный мониторинг поставлена работа системообразующих организаций региона. Особое внимание решено обратить потребительскому рынку.

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«Для нас важно не допустить роста цен и перебоев с продовольственными товарами и товарами первой необходимости. Также необходимо провести анализ подрядных организаций и поставщиков для решения вопросов, касающихся исполнения госзаказов, строительства и капитального ремонта. Ни одна стройка не должна встать!

Отдельное поручение минэконому — поработать вопросы дополнительной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, особенно работающих на экспорт», — отметил глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по предварительным данным, в 2021 году составил 294,4 млрд. рублей, что на 58,4% больше, чем в 2020 году.

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